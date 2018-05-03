Из кино в жизнь: В Дубае продемонстрировали летающего Железного человека

В сети опубликовано видео показательного взлета Железного человека.

В Дубае на выставке Gulf Information Security Expo and Conference (GISEC) бывший британский военный представил костюм "человека-ракеты".

Ричард Браунинг представил костюм Железного человека, одного из самых знаменитых киношных супергероев. Ричард может взлетать в этом костюме и набирать приличную высоту. Управляет полетом изобретатеь с помощью рук. Сообщается, что в этом костюме человек может развить скорость до 100 километров в час.

Ранее Piter.TV рассказывал о другом изобретении уже японских инженеров и программистов, которые собрали настоящего Трансформера.

Видео: ITP.net