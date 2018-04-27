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Из кино в жизнь: Японские инженеры создали трансформера

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Разработчики опубликовали красивое видео своего детища.

Японские инженеры и программисты разработали робота, который трансформируется в автомобиль.

Трансформер получил название J-deite RIDE. Высотой робот 4 метра, а управляться может как удаленно, так и из салона, который рассчитан на 2 человек. Аппаратную часть создали в Brave Robotics, а программное обеспечение написали в Asratec.

Трансформер будет передвигаться со скоростью 100 километров в час. Трансформация из человекоподобного робота в автомобиль и обратно занимает по 1,5 минуты.

Сообщается, что создатели планируют запустить  J-deite RIDE в серийное производство для парков развлечений.

Видео:BRAVE ROBOTICS Inc

Теги: в мире , изобрели трансформер , робототехника , технологии , трансормер , япония
Категории: Лента новостей Мировые новости Общество

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