Из кино в жизнь: Японские инженеры создали трансформера

Разработчики опубликовали красивое видео своего детища.

Японские инженеры и программисты разработали робота, который трансформируется в автомобиль.

Трансформер получил название J-deite RIDE. Высотой робот 4 метра, а управляться может как удаленно, так и из салона, который рассчитан на 2 человек. Аппаратную часть создали в Brave Robotics, а программное обеспечение написали в Asratec.

Трансформер будет передвигаться со скоростью 100 километров в час. Трансформация из человекоподобного робота в автомобиль и обратно занимает по 1,5 минуты.

Сообщается, что создатели планируют запустить J-deite RIDE в серийное производство для парков развлечений.

Видео:BRAVE ROBOTICS Inc