Из Турции депортирован россиянин за посредничество при передаче взяток

Александр Шабалин скрывался от правосудия за границей.

С территории Турции депортирован россиянин, находившийся в розыске по каналам Интерпола. Мужчина обвиняется в посредничестве при передаче взяток в особо крупном размере. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Пресс-секретарь полиции отметила, что подозреваемый задержан оперативниками в аэропорту "Внуково". Известно, что в 2022 году Александр Шабалин был сотрудником Министерства строительного комплекса по Московской области. Сдежствие полагает, что чиновник содействовал преступной организованной группе.

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Обвиняемый скрылся за границей. Позже была получена информация о том, что россиянин скрывается на территории Турции. Генеральная прокуратура страны в августе 2023 года объявила фигуранта расследования в международный розыск. Иностранные коллеги смогли найти подозреваемого и вернуть его на родину.

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Фото и видео: МВД Медиа