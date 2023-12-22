В Кемеровской области пресечен незаконный оборот шкур снежного барса и манула

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с гибелью животных из Красной книги России.

На территории Кемеровской области российскими правоохранительными службами пресечен незаконный оборот шкур снежного барса и манула. Во время обыска по месту проживания ранее неоднократно судимого жителя из областного центра полицейские нашли шкуры медведя, волка, ирбиса, хищника семейства кошачьих и других диких животных. В результате исследование подтвердило, что две шкуры относятся к кнаснокнижным зверям. В настоящее время оперативники установили личности тех, кто занимался покупкой, перевозкой, хранением и выделкой товаров из особо охраняющихся видов млекопитающих.

Ирбис внесён в Красную книгу РФ и находится под особой охраной в рамках Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящейся под угрозой исчезновения. Манул также является краснокнижным животным. пресс-слкжба МВД РФ

Предварительно установлено, что фигурант расследования приобрёлшкуры, а затем планировал использовать для обустройства интерьера в собственном доме. По факту инцидента ведется уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа