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В СПбГУ отчислили шестерых студентов после вечеринки в Петергофе
Сегодня, 14:07
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В СПбГУ отчислили шестерых студентов после вечеринки в Петергофе

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Студенты нарушили несколько правил вуза.

В Санкт-Петербургском государственном университете отчислили шестерых студентов после вечеринки на территории общежития в Петергофе. Об этом 29 октября рассказал проректор по воспитательной работе и организации приема Александр Бабич в ответ на обращение. 

Бабич отметил, что студенты нарушили несколько правил вуза: запрет на употребление алкогольных напитков на территории университета, нарушение тишины и покоя в ночное время, нарушение правил контрольно-пропускного режима вуза и нарушение антиковидных ограничений. В итоге шестерых студентов отчислили из вуза, еще один студент отделался выговором. 

Ранее мы писали, что студентов СПбГУ могут перевести на дистанционку с 30 октября по 7 ноября.

Фото: Piter.TV 

Теги: отчисление, спбгу
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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