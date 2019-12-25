В СПбГУ отчислили шестерых студентов после вечеринки в Петергофе

Студенты нарушили несколько правил вуза.

В Санкт-Петербургском государственном университете отчислили шестерых студентов после вечеринки на территории общежития в Петергофе. Об этом 29 октября рассказал проректор по воспитательной работе и организации приема Александр Бабич в ответ на обращение.

Бабич отметил, что студенты нарушили несколько правил вуза: запрет на употребление алкогольных напитков на территории университета, нарушение тишины и покоя в ночное время, нарушение правил контрольно-пропускного режима вуза и нарушение антиковидных ограничений. В итоге шестерых студентов отчислили из вуза, еще один студент отделался выговором.

Ранее мы писали, что студентов СПбГУ могут перевести на дистанционку с 30 октября по 7 ноября.

Фото: Piter.TV