На нерабочей неделе в вузе запланировано более 48 тысяч занятий/

Студентов СПбГУ могут перевести на дистанционку с 30 октября по 7 ноября, сообщается в материалах ректорского совещания.

На нерабочей неделе в вузе запланировано более 48 тысяч занятий, в которых задействованы более 7 тысяч преподавателей. На совещании обсуждался формат обучения в период нерабочей недели. "Директора и деканы предложили в этот период проводить все учебные занятия дистанционно, с использованием ИКТ". Также "были выработаны варианты внесения изменений в расписание" на неделе.

Точно известно, что школьники Академической гимназии уходят на каникулы. Также в вузе отменили все внеучебные и спортивные мероприятия. А вот занятия в университетских колледжах и военном учебном центре продолжаются. Работать продолжают и столовые, буфеты в зданиях вуза.

Ранее в Петербурге ВШЭ объявила о дистанционном обучении до конца года.

Фото: Piter.TV