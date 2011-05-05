В Петербурге ВШЭ объявила о дистанционном обучении до конца года

До 30 декабря занятия в основном будут проводить через Интернет. Очными будут лишь те, "которые невозможно провести с использованием дистанционных технологий".

Стало известно, что в Петербурге ВШЭ стала первым вузом, который объявил о переходе на дистанционное обучение до конца года. Приказ о переходе на "удаленку" подписала директор кампуса Анна Тышецкая. Об этом сообщили в воскресенье, 24 октября, в пресс-службе вуза.

Как уточнили в публикации, переход на онлайн-формат обучения связан с ростом заболеваемости коронавирусом. Ранее об аналогичных условиях заявили и в Высшей школе экономики в Москве.

В удаленном формате будет проходить обучение с 25 по 29 октября, а в период с 30 октября по 6 ноября студенты и аспиранты "учатся самостоятельно в асинхронном онлайн-режиме с использованием ресурсов LMS". Затем, до 30 декабря, занятия в основном будут проводить через Интернет. Очными будут лишь те, "которые невозможно провести с использованием дистанционных технологий".

Ранее в Петербурге коллективу НИУ ВШЭ представили нового директора.

Фото: Вконтакте / Питерская Вышка | НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург