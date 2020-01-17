В Петербурге коллективу НИУ ВШЭ представили нового директора

Сергей Кадочников, возглавлявший петербургский филиал "Вышки" с 2013 года, объявил о планах оставить должность.

В Петербурге коллектив НИУ ВШЭ возглавила проректор калининградского БФУ им. Канта Анна Тышецкая. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Сергей Кадочников, возглавлявший петербургский филиал "Вышки" с 2013 года, объявил о планах оставить должность, рассказали в пресс-службе вуза. По словам ректора НИУ ВШЭ Никиты Анисимов, Кадочников остается в команде и будет курировать её работу в новом качестве.



Анисимов 8 октября представил коллективу нового директора кампуса Анну Тышецкую. Помимо работы проректором в БФУ им. Канта в её профессиональной биографии — должность проректора по учебной работе и членство в ученом совете Дальневосточного федерального университета. Анна Тышецкая окончила Томский государственный университет, имеет степень кандидата филологических наук.

Ранее в Петербурге появится исследовательский центр искусственного интеллекта.

Фото: Вконтакте / Питерская Вышка | НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург