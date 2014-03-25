Он будет работать на базе Университета ИТМО.

В Петербурге появится исследовательский центр искусственного интеллекта "Сильный искусственный интеллект в промышленности", который будет работать на базе Университета ИТМО. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

На его создание вуз получит 1,2 млрд рублей, из них до 1 млрд рублей выделит правительство России, еще 30% – заказчики разработок. Главным индустриальным партнером университета выступит ПАО "Газпром нефть", где готовые проекты будут внедряться в первую очередь.

Также заказчиками проектов выступили компании Siemens и Huawei. Применять продукты планируется и при разработке и эксплуатации нефтегазовых месторождений. Искусственный интеллект сможет проектировать морские объекты и сооружения на шельфе Арктики с учетом сложных климатических и географических условий.

Ранее мы писали, что студенты ИТМО разработали прототип "умного" рюкзака для подзарядки гаджетов и приложение для обучения игры на смарт-гитары.

Фото: пресс-служба Смольного