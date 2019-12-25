Студент ИТМО создал прототип "умного" рюкзака для подзарядки гаджетов

В понедельник, 23 августа, прес-служба университета ИТМО рассказала Piter.tv о разработке студента факультета фотоники Максима Мягких прототипа "умного" рюкзака с функцией зарядки гаджетов. Механическая энергия от движений во время ходьбы преобразовывается к электрическую. Так, дороги от дома на работу или обратно хватит, чтобы подзарядить телефон и сделать важный звонок или отправить СМС.
На корпусе располагается USB-разъем, к которому подключается мобильное устройство. На данном этапе разработки не идет речи о полноценной зарядке устройства, но прототип уже может подзарядить гаджет, чтобы срочно выйти на связь с кем-либо.
Автор проекта отметил, что рюкзак можно назвать альтернативной пауэрбанку, ведь его не нужно заряжать и он точно всегда с собой. Команда состоит также из семи школьников со всей страны, которые были отобраны для участия в проектной смене "Большие вызовы 2021" образовательного центра "Сириус". Подготовка чертежей, расчеты и сборка прототипа "умного" рюкзака заняла всего 25 дней.
Внутри корпуса находится специальный элемент, названный нами "лифтом", подвешенный на пружинах к верхней части рюкзака и способный перемещаться вверх и вниз при возникновении колебаний во время ходьбы. Механическую энергию этих колебаний мы преобразуем в электричество при помощи шаговых двигателей, которые выполняют в нашем устройстве функцию генераторов.
Максим Мягких
Прототип собрали из фанеры, в будущем доработают внешний вид. Отдельно может быть решен вопрос о внутреннем содержании рюкзака: автор отмечает, что после доработки в аксессуар можно будет положить привычные всем вещи для учебы или работы: бутылку с водой, канцелярские принадлежности, документы и т.д.
Отмечается, что аналогов у устройства в мире практически нет.
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Фото: пресс-служба ИТМО
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