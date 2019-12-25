Фестиваль технологического искусства Ars Electronica пройдет в Петербурге

Петербург примет фестиваль во второй раз.

Петербург примет крупнейшее мировое событие в области технологического искусства и сайнс-арта Ars Electronica с 8 по 12 сентября, сообщили в комитете по науке и высшей школе.

Международный фестиваль учредили в 1979 году, он проходил в Линце, Австрии. В прошлом году мероприятие впервые вышло за пределы города, тогда его приняли в десятках городов по всему миру. В этом году Ars Electronica примут 70 городов, в том числе Петербург. Здесь фестиваль представит Университет ИТМО, уже принимавший его на своей площадке в прошлом году.

Темой в этом году выбрали A New Digital Deal: цифровизация как новый вызов для общества. Проект "Заземление", представляющий фестиваль Ars Electronica в Петербурге, предлагает вернуться "к корням" и иначе взглянуть на то, что буквально лежит у нас под ногами – почву. "Заземление" включает выставку, которую проведут сразу на двух площадках: в Центральном музее почвоведения им. В.В. Докучаева и в пространстве AIR – арт-резиденции ИТМО (обе локации находятся на Васильевском острове, в пешей доступности друг от друга). Участвовать будут признанные звезды международной арт-сцены, в том числе французская художница Карин Бонневаль, финно-испанский дуэт исследователя цифровой культуры Юсси Парикка и художника Абелардо Гиль-Фурнье, знаменитые художники и кинорежиссеры из Ливана Джоана Хаджитомас и Халил Жорейж, немецкая художница Сибилл Ноймайер и другие. Многие из участников приедут в Россию впервые. Организаторы также запланировали образовательную программу и ряд городских мероприятий. Вход на все события будет свободным.

Ранее мы писали, что в Петербурге пройдет пятидневный фестиваль позитивного предпринимательства White Night Startup 2021.

Фото: arselectronica / Instagram