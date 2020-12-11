В Петербурге пройдет пятидневный фестиваль позитивного предпринимательства White Night Startup 2021

Программа разбита на 5 потоков: экология, здоровье, образование, карьера, стартапы

Организаторы рассказали о программе V фестиваля позитивного предпринимательства, технологий и стартапов White Night Startup, который стартует в Петербурге 9-го сентября.

В этом году фестиваль пройдет в гибридном формате: мероприятия пройдут и онлайн, и офлайн. Всего будет 22 мероприятия с 70 участниками. Программа разбита на 5 потоков: экология, здоровье, образование, карьера, стартапы. Каждой теме будет посвящен один день и свой оригинальный пул спикеров. Кроме того, организаторам предстоит выбрать лучший стартап по версии White Night Startup по каждому из пяти направлений. Российские и зарубежные специалисты примут участие в дискуссии на тему "Человек для технологий или технологии для человека?".

Помимо деловой программы будет и развлекательная, например, стендап "Веселые факапы" от предпринимателей.

Вход на мероприятие свободный, но нужна регистрация на сайте проекта. Актуальная информация, программа фестиваля и форма регистрации – на сайте и в соц.сетях проекта: ВКонтакте, Facebook, Instagram.

Фото: Instagram / @whitenightstartup2021