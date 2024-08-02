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Из России выдворен гражданин Турции, разыскиваемый по каналам Интерпола

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Янар Рамазан на Родине обвиняется в подделке документов и неправомерном использовании банковских карт.

С российской  территории выдворен гражданин Турции, разыскиваемый по каналам Интерпола. Такой информацией с журналистами поделилась в социальных сетях официальный представитель правоохранительных органов страны Ирина Волк. Она пояснила, что иностранец Янар Рамазан отправлен домой из аэропорта "Домодедово". В Турции мужчина разыскивается за подделку  документов, а также неправомерное использование банковских карт. По имеющимся данным МВД, работавший в ресторане злоумышленник запоминал реквизиты кредитных и дебетовых карт посетителей, а затем использовал их для покупки товаров через Интернет. Дополнительно аферист подделал удостоверение личности, вклеив собственную фотографию в документ другого человека. В Стамбуле мужчина был приговорен судом в октябре 2008 года к лишению свободы. В декабре 2015 года местные власти объявили злоумышленника в международный розыск.

В сентябре 2023 года разыскиваемый был задержан и доставлен в МО МВД России "Коммунарский" города Москвы.

пресс-служба МВД РФ

Полицейские провели проверку и выявили, что мужчина нарушил российское миграционное законодательство. 

МВД возбудило дело о преступном сообществе, от действий которого пострадали 113 граждан из 19 регионов.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: интерпол, ирина волк, мвд, турция, экстрадиция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России, Мировые новости,

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