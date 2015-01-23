МВД возбудило дело о преступном сообществе, от действий которого пострадали 113 граждан из 19 регионов

Ирина Волк раскрыла подробности дела о серии вымогательств через интернет.

Российские правоохранительные органы совместно с представителями МВД из Ставропольского края, а также оперативниками регионального управления ФСБ пресекли деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в вымогательстве. Соответствующее заявление сделала официальный представитель полиции Ирина Волк. Она объяснила, что в период с февраля 2021 по сентябрь 2023 года злоумышленники создавали в популярном мессенджере и социальноых сетях аккаунты с вымышленными установочными данными. Под видом девушек мошенники заходили в чаты знакомств, где знакомились с мужчинами. Когда беседы переводились в личные чаты, фигуранты расследования начинали обмениваться с жертвами обмана фотографиями и видеоконтентом интимного характера.

Завладев номерами телефонов и другими персональными данными потерпевших, сообщники начинали вымогать деньги, угрожая отправкой компромата их друзьям и родственникам. пресс-служба МВД РФ

От действий преступников пострадали 113 граждан из 19 регионов страны. Общая сумма ущерба для них составила более 2,6 миллионов рублей. Во время обысков по местам жительства фигурантов оперативники при силовой поддержке представителей Росгвардии изъяли смартфоны, оргтехника и денежные средства. По факту криминальной деятельности ведется уголовное дело по статьям 163 и 210 УК РФ. Все материалы соединены в одно делопроизводство. В отношении 22 фигурантов избраны различные меры пресечения.

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Фото и видео: МВД Медиа