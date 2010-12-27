Из Петербурга после драки с таксистом Панин уехал со штрафом

Он выплатит тысячу рублей в качестве административного штрафа.

Алексей Панин покинул Петербург после потасовки с таксистом, отделавшись административным штрафом. Артисту пришлось выплатить деньги за совершенное мелкое хулиганство. За это его обязали отдать тысячу рублей. Такое разрешение проблемы Панин отметил в грузинском ресторане, а после поехал в Москву. Об этом сообщила "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники в МВД по региону.

Напомним, что в городе на Неве Панин участвовал в съемочном процессе. Однако тот вечер закончился для него отделением полиции. Туда артист попал из-за заявления таксиста о том, что пассажир начал буянить и сломал ему рычаг передач в машине. После Панин направился в больницу, чтобы побыть под капельницей.

Нарушитель заявил, что не виноват. Автомобилист сам бесил его своими словами. В частности, он отрицательно высказывался о деятельности и поведении Панина.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге таксист потребовал с Панина 150 тыс. за сломанный рычаг.

Фото: Instagram/Алексей Панин

