Актер Алексей Панин надебоширил в петербургском такси

В машине звездный пассажир не сдержал эмоций и вырвал рычаг переключения передач.

Эксцентричный актер Алексей Панин, приехавший в Петербург, успел надебоширить в местном такси. Об этом узнала "Фонтанка".

Сообщается, что в порыве эмоций актер схватился за рычаг переключения передач в чужом автомобиле, нажать на тормоз уже не получилось. Накануне в полицию с заявлением обратился 32-летний таксист, который сказал, что подвозил актера на своем "Мерседесе". У дома №15 по улице Гончарной известный пассажир якобы разъярился и оторвал рычаг. Очевидцы засняли часть конфликта между Паниным и таксистом. Актер грозился побить так, что "в полиции не помогут".

Опубликован трейлер фильма "Лед 2" с Александром Петровым.

Фото: pixabay