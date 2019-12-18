Опубликован трейлер фильма "Лед 2" с Александром Петровым

Лента увидит свет в феврале 2020 года.

В сети опубликован сиквел спортивной драмы "Лед" с Александром Петровым в главной роли. Картину снял режиссер "Горько" Жора Крыжовников.

По сюжета продолжения у Нади (Аглая Тарасова) и Саши (Александр Петров) рождается дочь. Однако Надю начинает душить домашний уют, и она уходит. Герой отпускает ее и начинает в одиночку заботиться о дочери, оставив перспективную карьереу хоккеиста. Но лед не отпускает их семью, и вскоре дочь сама почувствует тягу встать на коньки.

Фильм выйдет на большие экраны 14 февраля 2020.

Видео: YouTube / SonyPicturesRU