Опубликован трейлер фильма "Лед 2" с Александром Петровым

В сети опубликован сиквел спортивной драмы "Лед" с Александром Петровым в главной роли. Картину снял режиссер "Горько" Жора Крыжовников.
По сюжета продолжения у Нади (Аглая Тарасова) и Саши (Александр Петров) рождается дочь. Однако Надю начинает душить домашний уют, и она уходит. Герой отпускает ее и начинает в одиночку заботиться о дочери, оставив перспективную карьереу хоккеиста. Но лед не отпускает их семью, и вскоре дочь сама почувствует тягу встать на коньки.
Фильм выйдет на большие экраны 14 февраля 2020.
Видео: YouTube / SonyPicturesRU
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