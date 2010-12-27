В Петербурге таксист потребовал с Панина 150 тыс. за сломанный рычаг

Актер рассказал подробности скандальной истории.

Артист Алексей Панин рассказал, что петербургский таксист пытается его "развести" на деньги. Об этом звезда шоу-бизнеса рассказала 78.ru. По данным издания, ранее водитель потребовал от пассажира, устроившего дебош, компенсацию в 150 тысяч рублей. На эти деньги он хочет отремонтировать рычаг, который повредил Панин при поездке.

Это уже не шантаж, а развод какой-то. Этот ремонт столько не стоит. Ну 50 тысяч она максимум стоит. Он просто тупо наживается на этой истории прокомментировал актер

Ранее Piter.tv публиковал подробности поездки Панина в местном такси. После неудачного выезда артист оказался в больничной палате в Александровской больнице. Он объяснил журналистам, что лег туда "прокапаться".

Алексей рассказал, что вызвал таксиста накануне ночью, когда выходил из ресторана. Там он развлекался после съемок YouTube-программы Татьяны Альферович. В этом выпуске героиней стала Татьяна Буланова, с которой Панин оказался знаком. Он добавил, что соскучился по ней. Он выпил за встречу, хотя употребляет алкоголь не так часто.

Вообще-то уже давно "не загуливал". — Дома меня ждёт дочка. Я не очень часто выпиваю, и я никогда первый на конфликт не пойду, я не буйный человек. Приключения я, может, и люблю себе искать, но я не полезу первый в драку и разборки заметил Панин

Артист считает, что скандальная история с такси закончится для него административным штрафом или арестом на несколько суток. Однако деньги выплачивать он отказывается.

Ранее Piter.tv писал о том, что актер Алексей Панин снимет фильм в Саратове.

Фото: Piter.tv

