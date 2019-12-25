Из Нальчика открыли прямое авиасообщение с Петербургом

Между Петербургом и Нальчиком открыли прямое авиасообщение, сообщила компания "Россия".
В пресс-службе отметили, что по расписанию рейсы будут выполняться ежедневно, а первый самолет приземлился в понедельник, 31 мая. Так, вылеты запланированы в 9:30 из Петербурга, в Нальчик самолет прибывает в 12:40. Обратный рейс – в 13:40 с прибытием в Петербург в 16:45.
Лайнеры рассчитаны на 87 пассажиров, 12 из которых – бизнес-класс.
Такую частотность рейсов авиакомпании позволяют выполнять воздушные суда отечественного производства Superjet 100
сообщили в компании.
Экономический класс первого рейса был загружен на 90%.
Ранее мы писали, что РЖД запустит дополнительные "Сапсаны" между Петербургом и Москвой в дни Евро-2020.
Фото: пресс-служба авиакомпании "Россия"
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