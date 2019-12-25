Из Нальчика открыли прямое авиасообщение с Петербургом

Первый рейс в Кабардино-Балкарии приземлился в понедельник, 31 мая.

Между Петербургом и Нальчиком открыли прямое авиасообщение, сообщила компания "Россия".

В пресс-службе отметили, что по расписанию рейсы будут выполняться ежедневно, а первый самолет приземлился в понедельник, 31 мая. Так, вылеты запланированы в 9:30 из Петербурга, в Нальчик самолет прибывает в 12:40. Обратный рейс – в 13:40 с прибытием в Петербург в 16:45.

Лайнеры рассчитаны на 87 пассажиров, 12 из которых – бизнес-класс.

Такую частотность рейсов авиакомпании позволяют выполнять воздушные суда отечественного производства Superjet 100 сообщили в компании.

Экономический класс первого рейса был загружен на 90%.

Ранее мы писали, что РЖД запустит дополнительные "Сапсаны" между Петербургом и Москвой в дни Евро-2020.

Фото: пресс-служба авиакомпании "Россия"