РЖД запустит дополнительные "Сапсаны" между Петербургом и Москвой в дни Евро-2020

В дни проведения Чемпионата Европы по футболу между Петербургом и Москвой будут курсировать по 30 "Сапсанов" в сутки, передает пресс-служба ОАО "РЖД".
Так, компания увеличит не только количество поездов, но и число вагонов ночных поездов, в том числе в двухэтажных поездах.
С 11 июня по 2 июля "Сапсаны" №№ 761, 762, 763, 764, обычно курсирующие по выходным, отправятся в рейсы и по будням – в зависимости от проведения матчей в Санкт-Петербурге.
сообщили в РЖД
Подробную информацию опубликовали здесь. Продажа билетов на дополнительные поезда уже стартовала.
Ранее мы писали, что болельщиков предупредили о продаже поддельных билетов на матчи Евро-2020.
Фото: Piter.TV
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