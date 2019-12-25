РЖД запустит дополнительные "Сапсаны" между Петербургом и Москвой в дни Евро-2020

Также увеличат количество вагонов в ночных поездах.

В дни проведения Чемпионата Европы по футболу между Петербургом и Москвой будут курсировать по 30 "Сапсанов" в сутки, передает пресс-служба ОАО "РЖД".

Так, компания увеличит не только количество поездов, но и число вагонов ночных поездов, в том числе в двухэтажных поездах.

С 11 июня по 2 июля "Сапсаны" №№ 761, 762, 763, 764, обычно курсирующие по выходным, отправятся в рейсы и по будням – в зависимости от проведения матчей в Санкт-Петербурге. сообщили в РЖД

Подробную информацию опубликовали здесь. Продажа билетов на дополнительные поезда уже стартовала.

Ранее мы писали, что болельщиков предупредили о продаже поддельных билетов на матчи Евро-2020.

Фото: Piter.TV