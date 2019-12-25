Болельщиков предупредили о продаже поддельных билетов на матчи Евро-2020

Мошенники "постарались" – подделку почти не отличить от оригинала.

Чемпионат Европы по футболу начнется в следующую пятницу, 11 июня. В преддверии большого для Петербурга события на охоту вышли мошенники. Так, болельщики предупредили, что есть риск приобрести поддельный билет.

Некоторые мошенники завышают цены, некоторые – занижают, чтобы продать как можно больше. Обычно предлагают заплатить онлайн и обещают доставить заказ на дом. Иногда действительно привозят: билеты выглядят, как настоящие, но с голограммой предыдущих матчей и нумерацией мест подряд, а не через одно. Нечестными продавцами уже интересуется полиция.

Билеты выкладывают на продажу в соцсетях, порталах бесплатных объявлений и на сайтах-однодневках.

Ранее мы писали, что шесть игроков "Зенита" вошли в итоговый состав сборной России на Евро-2020.

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