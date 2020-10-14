Шесть игроков "Зенита" вошли в итоговый состав сборной России на Евро-2020

Вратаря Андрея Лунева в их числе не оказалось.

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым определился с итоговым составом команды на Евро-2020. В заявку включили 26 футболистов, в их числе шесть игроков "Зенита". Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

В итоговом составе сборной России оказались защитники "Зенита" Юрий Жирков и Вячеслав Караваев, полузащитники Далер Кузяев, Андрей Мостовой и Магомед Оздоев, а также нападающий Артем Дзюба. При этом вратаря сине-бело-голубых Андрея Лунева в этот список не включили.

Вместе с Луневым вне заявки оказались Роман Евгеньев и Арсен Захарян из "Динамо", Илья Самошников из "Рубина". Тем не менее, игроки останутся с командой до 12 июня и смогут кого-нибудь заменить в случае необходимости.

Чемпионат Европы по футболу состоится с 11 июня по 11 июля в 11 городах стран-членов УЕФА. Сборная России сыграет в одной группе с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее болельщики "Зенита" назвали Артема Дзюбу лучшим игроком сезона.

Фото: Instagram / teamrussia