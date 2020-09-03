Из Москвы-реки спасатели достали лося

Как животное оказалось в реке - никто не знает.

Столичные спасатели достали из Москвы-реки лося. Об этом сообщили представители Telegram-канала "112". В СМИ появился ролик, на котором заснято дикое животное, которое неизвестно как оказалось в водоеме.

Животное до последнего стояло с невозмутимой мордой пост ТГ-канала

Напомним, что 1 июня жители Москвы заметили испуганного лося на юго-востоке города. Они смогли запечатлеть дикого зверя на камеру гаджетов. Очевидцы отметили, что зафиксировали животное в районе Люблино, когда лось находился около школьных ворот. После этого зверь беспорядочно бегал по улицам. Местные жители предположили, что лось заблудился.

Лось забрел на конфетную фабрику Порошенко.



