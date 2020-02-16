Из Ирака в Сирию двинулась колонна военной техники США

О текущем положении дел поведало ТАСС со ссылкой на на телеканал Sky News Arabia.

Арабские СМИ сообщили о том, что из Ирака в Сирию отправилась колонна из десятков автомобилей. Предполагается, что это волонна военной техники США, в которой находится порядка полусотни единиц военной техники. Другой информации пока не поступало, информация уточняется.

Ранее мы сообщали о том, что турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии. До этого сирийской армии впервые за 8 лет удалось взять под контроль дорогу М-5 из Дамаска в Алеппо.

Видео: AFP news agency, VOA News_1 / YouTube