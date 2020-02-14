Они оцепили участок в один километр.

Турецкие военные блокируют стратегическую трассу в Сирии. Ранее сирийской армии впервые за 8 лет удалось взять под контроль дорогу М-5 из Дамаска в Алеппо. Однако сейчас на ней располагаются наблюдательные посты турок. Они полностью блокируют проезд по идлибской зоне.

Напомним, что дорожная артерия важна для военных. Она позволяет пересечь Сирию с севера на юг. Местные жители заявили, что рады, что боевиков оттеснили от трассы. Раньше они боялись приближаться к линии фронта и не могли общаться со своими родственниками.

Сейчас транспорт вынужден сворачивать после города Хан-Шейхуна влево. Автомобилям приходится делать большой крюк в несколько километров. Это происходит из-за того, что на участке размещены два турецких пункта. Они не пропускают никого на территории в один км. Это объясняется целями безопасности. Исключением стала российская армия Солдатам разрешено передвигаться по заблокированной для местных зоне.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Турции усилили меры безопасности посольства РФ из-за угроз.

Фото: Pixabay.com

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