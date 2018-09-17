СМИ: Из Госпиталя ветеранов войн в Петербурге массово выписываются пациенты

По домам отправились даже люди с признаками вирусной инфекции.

Со 2 апреля из Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице массово выписываются пациенты. Об этом сообщила "Фонтанка" в пятницу.

Со слов самих пациентов, в больнице, недавно перепрофилированной для приема больных с пневмонией и ОРВИ, попросили их писать заявления по собственному желанию. По домам отправились даже люди с признаками вирусной инфекции., в общей сложности – порядка 350 человек. Как отметили в приемном покое стационара, о причинах массовой выписки руководству неизвестно, а распоряжение перейти на работу с пневмонией и ОРВИ госпиталь получил от комздрава. В комздраве подчеркнули, что больницу перепрофилировали из-за пандемии, но тяжело больные люди останутся в стационаре лечиться.

Тем временем, врачи Покровской больницы пожаловались на отсутствие спецзащиты для работы с больными пневмонией.

Фото: gvv-spb.ru