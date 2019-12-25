Еще две петербургские больницы начали прием больных пневмонией

Это госпиталь для ветеранов войн на Старорусской улице и городская многопрофильная больница №2.

Еще два петербургских медицинских учреждения перепрофилировались для лечения внебольничной пневмонии – это госпиталь для ветеранов войн на Старорусской улице и городская многопрофильная больница №2. Об этом сообщили 30 марта в пресс-службе Смольного.

Отмечается, что смена профиля больниц связана с сезонным ростом заболеваемости пневмонией и соответствующей госпитализацией пациентов. Все случаи пневмонии медики будут проверять на коронавирус.

В госпитале под новые цели перепрофилировали 225 коек, но основная площадка учреждения на Народной не оставит без помощи пожилых петербуржцев. В больнице №2 назначение сменило 1160 коек. Пациенты иного профиля из данных учреждений выписаны или переведены в другие больницы, среди которых значатся Покровская, Мариинская больницы, ВЦЭРМ имени Никифорова и ВМА имени Кирова.

Ранее в Петербурге для тех же целей также перепрофилировали Введенскую больницу и Городскую больницу Святого Великомученика Георгия.

Также мы сообщали, что в Петербурге запустили круглосуточную горячую линию для беременных.

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