Мужчина с 2018 года находился в международном розыске.

Из Египта в Россию экстрадировали обвиняемого в краже 300 млн рублей у банка. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Чиновница отметила, что подозреваемый считается причастным к преступлению, связанным со злоупотреблением полномочиями.

Сегодня в Москву в сопровождении сотрудников российского бюро Интерпола и ФСИН России из Египта доставлен Артур Оганов, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ Ирина Волк, официальный представитель МВД России

Следственные органы считают, что Артур Оганов в 2012 году взял в банке кредит для рефинансирования долгов. В этот момент мужчина являлся генеральным директором одной компании. После того, как он получил средства, деньги были выведены через фиктивные договоры займа. С 2018 года подозреваемый объявлен в международный розыск. Его обнаружили в сентябре 2020 года в Египте.

В Египте при обрушении дома погибли не менее пяти человек.

Фото: Pixabay.com

