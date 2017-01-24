До конца года из Apple уйдет главный дизайнер Джонатан Айв

Айв создаст собственную дизайнерскую компанию LoveFrom, первым клиентом которой станет Apple.

Директор по дизайну Apple Джонатан Айв уходит в отставку. Он покинет свой пост до конца текущего года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Айв создаст собственную дизайнерскую компанию LoveFrom, первым клиентом которой станет Apple. Дизайнер продолжит сотрудничать с Apple по некоторым проектам. После его ухода возглавит команду дизайнеров главный операционный директор Джефф Уильямс.

Джонатан Айв возглавлял команду дизайнеров с 1996 года, в 1998 он представил первое поколение моноблоков iMac. Также он разработал внешний вид iPod, iPod nano, iPod touch, MacBook Air, iPhone, iPad и других устройств компании. С 2012 он занимался дизайном iOS. Он отвечал за дизайн всех магазинов, упаковок, интерфейс устройств и их внешний вид.

Ранее компания Apple задалась целью получить "Оскар".