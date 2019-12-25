Иван Громов мог покинуть пост главы Администрации Калининского района из-за плохой уборки снега

В Смольном же сообщили, что Иван Громов по собственному желанию подал заявление об увольнении с этой должности.

В понедельник, 6 декабря, Иван Громов покинул пост главы Администрации Калининского района. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного после окончания рабочего совещания губернатора города с членами Правительства Петербурга.

В Смольном подчеркнули, что Иван Громов по собственному желанию подал заявление об увольнении с этой должности.

По данным "Фонтанки", Громов покинул пост "не совсем по собственному желанию". Его уход связан с неудовлетворительной уборкой снега в районе. Однако собеседник издания, учувствовавший в совещании, добавил, что Калининский район во внутреннем рейтинге по жалобам был не на самой последней позиции.

Напомним, что Громов работал в качестве главы Калининского района меньше месяца. Ранее он занимал пост главы администрации Петроградского района.

Ранее мы сообщали, что экс-депутат Анохин стал заместителем главы комитета по делам Арктики. Политик ушел из социальных сетей.

Фото: пресс-служба Смольного