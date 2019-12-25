Иван Громов мог покинуть пост главы Администрации Калининского района из-за плохой уборки снега

В понедельник, 6 декабря, Иван Громов покинул пост главы Администрации Калининского района. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного после окончания рабочего совещания губернатора города с членами Правительства Петербурга.
В Смольном подчеркнули, что Иван Громов по собственному желанию подал заявление об увольнении с этой должности.
По данным "Фонтанки", Громов покинул пост "не совсем по собственному желанию". Его уход связан с неудовлетворительной уборкой снега в районе. Однако собеседник издания, учувствовавший в совещании, добавил, что Калининский район во внутреннем рейтинге по жалобам был не на самой последней позиции.
Напомним, что Громов работал в качестве главы Калининского района меньше месяца. Ранее он занимал пост главы администрации Петроградского района.
Ранее мы сообщали, что экс-депутат Анохин стал заместителем главы комитета по делам Арктики. Политик ушел из социальных сетей.
Фото: пресс-служба Смольного
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