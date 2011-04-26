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Итоги внешней торговли в 2020 году подвели в Смольном
Сегодня, 16:32
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Итоги внешней торговли в 2020 году подвели в Смольном

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Произошло сокращение внешнеторгового оборота на 16,2% по сравнению с 2019 годом.

В понедельник, 22 марта, стало известно, что произошло сокращение внешнеторгового оборота на 16,2% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил в ходе заседания правительства Валерий Москаленко, глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию.

По итогам за январь-декабрь 2020 года в Петербурге оборот составил 42,6 млрд долларов. Где доля экспорта составила 49,3%, а импорта – 50,7%.  

Москаленко добавил, что в основном экспорт пришелся на Нидерланды – 16,7% и Великобританию – 9,9%. В Петербург импортировали продукцию из КНР, которая составила 22,6% от общего объема.

Ранее Piter.tv писал, что глава министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что договор о дружбе между РФ и КНР будет автоматически продлен на пять лет в 2022 году. Он подчеркнул, что договор показал свою эффективность, так как российско-китайские отношения развиваются в позитивном ключе.

Фото: Piter.tv

Теги: внешняя торговля, смольный
Категории: Новости России, Мировые новости, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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