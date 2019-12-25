Итальянский министр оценил возможность прекращения импорта российского газа

Роберто Чинголани призвал активнее создавать резервы голубого топлива.

Итальянский министр по экологичному переходу в энергетической сфере Роберто Чинголани оценил возможность прекращения импорта российского газа. В эфире местной радиостанции Radio24 чиновник заметил, что в скором времени европейский регион может лишиться поставок природного газа из РФ. При этом эксперт отметил, что Рим имеет достаточные запасы и резервы голубого топлива.

На газовом фронте, если вскоре мы должны будем приостановить импорт из России, ближайшие месяцы не будут критичными. Потому что у нас есть не слишком большие, но достаточные резервы, чтобы пережить ближайшие месяцы. Роберто Чинголани, итальянский чиновник

По словам аналитика, властям страны следует активно содействовать тому, чтобы ускорить процесс формирования газовых запасов в хранилищах, а также заготавливать ресурсы на зимний сезон 2022-2023 годов. Чинголани напомнил прессе о том, что Италия находится в постоянном контакте с другими члнами ЕС, в первую очередь - с Берлином и Парижем.

Finexpertiza отметила снижение доли импорта в российском продуктовом ретейле.

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