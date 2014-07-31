Проведет анализ доли импортных продовольственных и непродовольственных товаров на российском рынке.

Международная аудиторско-консалтинговая фирма Finexpertiza отметила снижение доли импорта в российском продуктовом ретейле. Соответствующей информацией специалисты поделились в рамках анализа ситуации. Они подчеркнули, что показатели снижаются последние десять лет на одну треть - до 24%. В непродуктовом ретейле обстановка практически не поменялась, так как доля импорта сохранилась на отметке в 50%.

За последние десять лет зависимость продуктового ретейла от зарубежных товаров снизилась на треть - с 34% в 2012 году до 24% в 2021. результаты исследования

Показатель 2021 года оказался на 4% ниже показателя 2020 года. Но при этом он все еще выше отметок, которые фиксировались в 2016 и 2017 годах. В те времена доля иностранных продуктов питания на внутреннем рынке РФ достигала минимальные 23%.

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Фото: Piter.tv

