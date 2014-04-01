В Пулково снизили стоимость ПЦР-тестов после жалоб в прокуратуру

Стоимость ПЦР-теста снизили на 31%. Сейчас она составляет 5 950 рублей, в течение двух часов можно узнать результат исследования.

Почти на треть снизили цену ПЦР-теста на ковид в Пулково. Это произошло после вмешательства Северо-Западной транспортной прокуратуры, передают в ведомстве.

Прокурор установил, что лаборатория компании "Воздушные ворота Северной столицы", оператора Пулково, необоснованно завысила стоимость ПЦР-теста. Компания включила в неё НДС, которым медуслуги не облагаются. Кроме этого, оказались завышенными расценки за услуги подрядной организации, осуществляющей анализ биоматериалов.

В результате стоимость ПЦР-теста снизили на 31%. Сейчас она составляет 5 950 рублей, в течение двух часов можно узнать результат исследования.

Ранее мы сообщали, что стоимость питания в школах Ленобласти увеличилась на 8%. Специалисты также регулярно мониторят цены на продукты, из которых состоит школьный рацион.

Фото: Piter.tv

