Стоимость питания в школах Ленобласти увеличилась на 8%

Специалисты также регулярно мониторят цены на продукты, из которых состоит школьный рацион.

В Ленобласти 1 апреля состоялся оперативный штаб по устойчивому развитию экономики. Одним из поднятых вопросов стало школьное питание. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Александр Дрозденко.

По данным от заместителя губернатора по социальным вопросам Николая Емельянова, в ленинградских школах в этом году увеличена стоимость льготного питания – на 8%.

Специалисты также регулярно мониторят цены на продукты, из которых состоит школьный рацион. Цену могут ждать корректировки в сторону увеличения, если появится такая необходимость.

По итогам штаба было решено сохранить завтраки, включающих молоко ленинградских предприятий.

Ранее стало известно, что школьные завтраки и обеды в Петербурге подорожают с 1 апреля.

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