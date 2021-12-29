Школьные завтраки и обеды в Петербурге подорожают с 1 апреля

Смольный разрабатывает план, как выделить дополнительное деньги на питание для льготников.

Губернатор Петербурга Александр Беглов решил расширить меры поддержки в сфере социального питания. Стоимость питания, которая была установлена с 1 января 2022 года, теперь не покрывает расходы из-за подорожания продовольственных товаров. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба Смольного.

Согласно постановлению правительства, ожидаются новые расценки. С 1 апреля завтраки будут стоить 87 рублей, а не 68, а обеды — 131 рубль, а не 119 рублей. Комплексный обед обойдется в 218 рублей. Сейчас он стоит 188 рублей.

В связи с введением экономических санкций, разрывом логистических цепочек, нам необходимо оперативно принимать меры по поддержке организаций, которые оказывают услуги социального питания и занимаются поставкой продуктов по действующим контрактам. Александр Беглов.

Новым постановлением предусмотрена возможность увеличения цены контракта на период с 1 апреля по 30 июня 2022 года. Это может потребовать от Смольного выделения дополнительно 576 млн рублей.

Напомним, что горячее питание ученики начальных классов получают бесплатно. Всего в школах учится более 550 тысяч человек. Из них значительная часть школьников получает бесплатное или льготное питание.

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