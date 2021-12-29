Итальянская лыжница разъехалась в шпагате на этапе Кубка мира

Софии Годжи потребовалась медпомощь.

Итальянская лыжница разъехалась в шпагате во время проведения этапа Кубка мира. Соревнования проходили в городе Кортина-д"Ампеццо. Момент жесткого падения спортсменки попал на видеозапись. Пострадала София Годжи. Медицинский персонал диагностировал у девушки травмирование колена и надрыв крестообразной связки.

В настоящее время София начала программу по реабилитации перед Олимпиадой. Известно, что для горнолыжников в категории скоростного спуска турнир пройдет 15 февраля.

Напомним, что София Годжи является олимпийской чемпионкой 2018 года. На церемонии открытия Олимпиады в Пекине она должна стать знаменосцем национальной сборной Италии.

Изучение тканей мозга показало, что спорт полезен для когнитивных функций.

Фото и видео: Telegram / SHOT

