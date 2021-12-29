Изучение тканей мозга показало, что спорт полезен для когнитивных функций

Помогает и обучение.

Ученые из Цюрихского университета изучили ткани мозга и подтвердили, что спорт положительно влияет на укрепление когнитивных функций. Об этом сообщается в Science Direct.

Оказалось, что обучение может помочь мозгу снизить риск возникновения инсульта. Дело в том, что когда человек учится, его мозг упражняется, то есть сосуды постоянно функционируют.

Соответствующим эффектом обладают и занятия спортом. Однако нельзя переусердствовать. Ученые отмечают, что лучше об этом позаботиться в молодом возрасте.

Ранее доктор Мясников назвал источник новых штаммов коронавируса.

Фото: pixabay