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Изучение тканей мозга показало, что спорт полезен для когнитивных функций
Сегодня, 8:49
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Изучение тканей мозга показало, что спорт полезен для когнитивных функций

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Помогает и обучение.

Ученые из Цюрихского университета изучили ткани мозга и подтвердили, что спорт положительно влияет на укрепление когнитивных функций. Об этом сообщается в Science Direct.

Оказалось, что обучение может помочь мозгу снизить риск возникновения инсульта. Дело в том, что когда человек учится, его мозг упражняется, то есть сосуды постоянно функционируют.

Соответствующим эффектом обладают и занятия спортом. Однако нельзя переусердствовать. Ученые отмечают, что лучше об этом позаботиться в молодом возрасте.

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Фото: pixabay 

Теги: изучение тканей мозга, когнитивные функции
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

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