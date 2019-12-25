Ученые выявили негативное влияние телевизора на мозг

От просмотра телевизора ухудшаются когнитивные функции человека.

Ученые выяснили, что когнитивные функции человека ухудшаются от просмотра телевизора, пишет портал Naked Science.

Ученые изучали влияние просмотра телевизора и сидячего образа жизни на работу мозга. В первом исследовании участвовало 10 тыс. человек. Несколько лет испытуемые отчитывались о том, сколько времени они провели перед телевизором. В результате выяснилось, что даже у тех людей, кто телевизор смотрел в умеренных дозах, когнитивные функции снизились на 6,9% в течение 15 лет. Даже физическая активность не смогла улучшить когнитивные функции и снизить риск деменции.

Во втором исследовании участвовал 1601 пожилой человек. Они отчитывались раз в несколько лет о том, сколько времени смотрят телевизор. Затем пожилые люди прошли МРТ. Проанализировав данные ученые выяснили, что у любителей посидеть перед телевизором был более низкий уровень серого вещества. В этом случае на результата активный образ жизни также не повлиял.

И еще одно исследование показало, что у любителей посидеть перед телевизором снижен объем серого вещества. В нем участвовали преимущественно молодые люди.

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