В стране начнут работать рестораны и бары, предлагающие еду на вынос.

Италия возобновит производство и откроет стройки с 4 мая. Власти страны анонсировали послабление карантинных мер, связанных с эпидемией коронавируса. Об этом журналистам во время пресс-конференции рассказал премьер-министр страны Джузеппе Конте.

С 4 мая разрешается работа баров и ресторанов на вынос при отсутствии массового скопления людей перед ними и очередей прокомментировал глава правительства

Джузеппе Конте напомнил, что гражданам придется употреблять заказанную еду в домашних условиях или в рабочем офисе. Чиновник отметил, что в Италии хотят установить фиксированную стоимость на медицинские маски. Стоимость одного изделия для индивидуальной защиты составит 50 евроцентов. На данную категорию товаров будет отменен НДС.

Джузеппе Конте отметил, что учебные занятия в школах планируют возобновить с сентября 2020 года. Глава правительства добавил, что страна движется к полной отмене карантина. Однако власти продолжают контролировать ситуацию. Они получают ежедневные отчеты из регионов по ситуации с коронавирусом и данные эпидемиологической кривой.

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