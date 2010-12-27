Итальянец получил от деда в наследство почти три миллиарда лир

Проблема в том, что он не может обменять вышедшую из обращения валюту на евро.

Житель Италии получил от своего деда в наследство почти три миллиарда лир. Однако воспользоваться он ими не может: итальянский Центробанк перестал обменивать вышедшую из обращения валюту еще в 2012 году. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Наследник рассказывает, что дедушка занимался строительным бизнесом и в свое время сколотил в Италии приличное состояние. Свои последние годы миллиардер провел в Швейцарии, там и скончался прошлым летом в возрасте 89 лет. Единственным наследником оказался его 48-летний внук-банкир по имени Луиджи. С дедушкой у него были хорошие отношения.

Я знал, что мой дед был обеспеченным человеком, он успел накопить неплохое состояние. Он оставил мне две квартиры, приличные деньги на двух счетах и пакет акций… Но когда я вместе с директором банка открыл банковскую ячейку, о которой я ничего знал, я был невероятно удивлен. Луиджи

В сейфе Луиджи нашел гору купюр достоинством в 200 и 500 тысяч итальянских лир. Наследник сообщает, что потратил много времени, прежде чем пересчитал все деньги. Оказалось, что в банковской ячейке лежало 2 млрд 950 млн лир.

Не могу описать вам, как сложно их было пересчитывать. Всего там было 2 миллиарда 950 миллионов. Лир, да. Привезти их в Италию не составило никакой проблемы, потому речь идет о деньгах, не имеющих никакой ценности и никакой возможности пустить их в обращение. Но я не сдаюсь. Луиджи

Итальянец обратился в Центробанк Италии, чтобы ему обменяли лиры на евро, однако там ему отказали. Напомним, в 2002 году евро Банк Италии дал гражданам 10 лет для того, чтобы избавиться от устаревшей денежной единицы. Тогда давали за 1936 лир одно евро. Таким образом, наследство банкира в пересчете превысило 1,5 млн евро. По каким-то причинам дедушка Луиджи не обменял свое богатство на евро. Теперь наследник ищет юридическую лазейку для того, чтобы колоссальная сумма перестала быть виртуальной. К этому делу привлечены адвокаты. Они хотят доказать в суде, что в этом случае срок обмена лир должен начинаться не с 2002 года, а с того момента, когда внук узнал о наследстве.

Как я мог подать заявку на обмен денег, о которых я даже не знал? К счастью, я живу обеспеченной жизнью, и полученная сумма уже велика, но это вопрос принципа: это деньги, которые заработал мой дед, и будет абсурдом их так потерять. Я знаю, что есть возможность получить 70%, и часть из них я, безусловно, отдам на благотворительность, но забывчивость одинокого и пожилого человека не может стоить три миллиарда. Луиджи

Ранее мы писали, что в Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро от умершей хозяйки.

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