ЕС потерял 48 млрд евро из-за санкций против России

Страны Евросоюза потеряли 48 млрд евро из-за санкций против России. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Евростата.

Отмечается, что по итогам января-октября 2025 года ЕС получил 25 млрд евро от экспорта на российский рынок. Показатель за аналогичный период 2021 года составлял 73 млрд евро. Таким образом, доходы от торговли с РФ упали на 65,3%.

Больше всего от санкций в финансовом плане пострадала Германия. Ее доход от экспорта на российский рынок упал до 16,3 млрд евро (-73,6%). Отмечаются снижение показателей у Польши (-71,2%), Франции (-70%) и Нидерландов (-60%).

Фото: pxhere.com