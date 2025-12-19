Еврокомиссия обвинила нейросеть Grok в создании запрещенного контента

Отмечается, что нейросеть генерирует контент антисемитского и педофильского содержания.

Еврокомиссия обвинила нейросеть Grok, принадлежащую социальной сети X, в создании запрещенного контента. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье. Его слова приводит ТАСС.

Ренье отметил, что нейросеть генерирует контент антисемитского и педофильского содержания. Он подчеркнул, что от X потребовали "сохранять все внутренние документы, имеющие отношение к Grok, до конца этого года". Также представитель ЕК подтвердил намерения организации изучить возможные действия против X в рамках Закона ЕС о цифровых услугах.

Наша задача - защитить наши общества, наших граждан, наших детей и нашу демократию.



Тома Ренье, представитель Еврокомиссии

Фото: Pixabay.com