В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро от умершей хозяйки

В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро. Кот Джерри, проживающий в городе Сачиле стал богачем благодаря хозяке, которая скончалась несколько днкй назад. Ранее женщина не раз сообщала родным и близким, что кот - главное существо в ее жизни.

Согласно завещанию погибшей, в случае недомогания животного все члены семьи должны предпринять на любые меры для его лечения. В документе указано, что это может быть вплоть до продажи драгоценностей и антиквариата.

"Кот Джерри был ее любимцем. Она любила его больше, чем своих детей, - цитирует слова покойной дочери издание La Stampa. - Нам остается только уважать ее пожелание. Она всегда учила нас ценить всех живых существ, чтобы жить в безмятежности и вере в Бога, для которого все равны".