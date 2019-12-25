Участники событий вспомнили о произошедшем.

Истребители ВВС США напали на аэродром СССР в Приморье 70 лет назад. Эксперты говорят о том, что данный инцидент мог привести к началу Третьей мировой войны. Объяснить появление двух американских боевых самолетов Lockheed F-80C Shooting Star около советского аэродрома можно было началом Корейской войны. В тот период Вашингтон поддерживал Республику Корея. Известно, что за штурвалами находились пилоты Олтон Квонбек и Аллен Дифендорф.

Летчики выпустили по советским самолетам очередь, развернулись и улетели. Позже они признались в том, что были уверены в том, что находились на корейском аэродроме Чхонджин. Они перепутали советские звезды спутали с северокорейскими опознавательными знаками. На обратному пути экипажи увидели остров, которого не должно было быть на маршруте следования и доложили о ситуации командованию.

Известно, что на советском аэродроме в тот день не было командира по фамилии Савельев. Его заместитель Виноградов не отдал сигнал на вылет дежурных истребителей. Обоих военачальников отдали под трибунал, а также понизили в должности.Американская атака повредил семь самолетов, один из них (Bell P-63 Kingcobra) - полностью сгорел. Потерь среди личного состава не было. Портал airforce.ru взял интервью у полковника Забелина, который рассказал о событиях 8 октября 1950 года.

Считается, что один самолет взорвался, и еще шесть самолетов было сильно повреждено. На самом деле было повреждено более двадцати самолетов, а в полку по штату всего сорок самолетов должно быть Владимир Забелин, участник Корейской войны

Эксперт добавил, что на самом деле американские истребители сделали два захода, а не один. Они стреляли в самолеты "Кингкобры", стоящие по линейке.

В России рассказали о "неудачном" испытании США истребителя шестого поколения.

Фото: Pixabay.com