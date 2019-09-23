"Звезда" заявила о том, что испытания американского прототипа нового поколения потерпели ряд неудач.

В России рассказали о "неудачном" испытании США истребителя шестого поколения. Об этом рассказали представители издания "Звезда". В публикации отметили, что тесты американского демонстратора завершились рядом неудач. В частности, объект не выполнил некоторые команды с удаленного пульта оператора.

В области развития искусственного интеллекта российской стороне известно, что испытания прототипа полноразмерного демонстратора показали недостаточную управляемость американского летательного аппарата и сбой при выполнении маневров набора высоты публикация "Звезды"

Еженедельник напомнил, что сейчас Вашингтон не имеет достаточных технологий для создания самолеты следующего поколения. Речь идет об определенных сплавах, которые могли бы выдержать температуру камеры сгорания водородного двигателя, а также о материалах лопаток силовой установки. Ранее спецслужбы США неоднократно пытались перекупить формулы веществ у России. В "Звезде" рассказали, что Москва создает проект "Игла", который более чем на десятилетие опережает американский аналог.

ВВС США испытали "истребитель шестого поколения".

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