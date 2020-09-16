Тесты проводились в рамках программы Next Generation Air Dominance.

ВВС США испытали "истребитель шестого поколения". Об этом сообщили журналисты из Defence News. Специалисты объяснили, что тесты проводились в условиях полной секретности в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD).

Мы уже построили и подняли в воздух в реальном мире полномасштабный демонстрационный летный образец, и мы побили все рекорды в этом деле. Мы готовы приступить к созданию самолетов следующего поколения так, как никогда раньше Уилл Ропер, директор ВВС США по закупкам

В публикации издания отмечено, что руководитель проекта мог иметь в виду испытания демонстратора технологии шестого поколения. Предположительно, речь идет о беспилотном или пилотируемом аппарата или прототипе. Ропер заметил, что решение по программе повлияет на распределение бюджета на 2022 финансовый год. Он добавил, что производство самолета может быть начато "довольно быстро".

Великобритания "показала" истребитель шестого поколения.

Видео: Youtube/US Military News