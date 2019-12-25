Истребители США сопроводили российские самолеты неподалеку от границы

Полёт длился 11 часов.

Истребители ВВС США F-22 сопроводили четыре российских стратегических ракетоносца Ту-95МС вдоль общей границы между государствами. Об этом пишут "РИА Новости", ссылаясь на российское министерство обороны.

Полёт длился 11 часов. Он проходил над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также над северной частью Тихого океана.

Ранее российские истребители вылетели на перехват американских бомбардировщиков. Нарушение государственной границы России заметили дежурные силы ПВО Западного военного округа. В воздухе были стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США и иностранные самолёты-разведчики над водами Балтии. Они появились там в рамках учений "Балтопс-2020".