Чтобы перехватить американские самолёты были отправлены Су-27 морской авиации Балтийского флота.

Российские истребители вылетели на перехват американских бомбардировщиков. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Нарушение государственной границы России заметили дежурные силы ПВО Западного военного округа. В воздухе были стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США и иностранные самолёты-разведчики над водами Балтии. Они появились там в рамках учений "Балтопс-2020".

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана.

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