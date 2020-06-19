Истребители РФ сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем

Американские бомбардировщики Stratofortress замечены над Охотским морем.

Российские истребители сопроводили самолеты Военно-воздушных сил США над Охотским морем. Об этом заявили "РИА Новости" со ссылкой на Центр управления обороной страны. Чиновники рассказали, что ВВС России пришлось поднимать боевые самолеты в небо из-за появления американской авиации. На данный момент известно, что экипажи бомбардировщиков В-52Н пролетели над Тихим океаном.

На значительном удалении от государственной границы рФ самолеты ВВС США непрерывно сопровождались российскими средствами контроля НЦУО России

Минобороны подняло в воздух для сопровождения иностранных самолетов Су-30, Су-35 и МиГ-31, которые относятся к силам Восточного военного округа РФ. Авиация США находилась над нейтральными водами. Военные из России не допустили пересечение государственной границы американскими экипажами.

Китайские военные прилетели на парад Победы в Москву на новом самолете.

Видео: Telegram/ Военный обозреватель